Altınordu’da Korkmaz memnun

TFF 2'nci Lig'de sezona Kocaeli Kartepe kampında hazırlanan Altınordu'da Sportif Direktör Murat Korkmaz, güzel bir çalışma ortamı yakaladıklarını söyledi. Geçen sezonun aksine bu yıl sezon başında kadrosunu özellikle gurbetçi oyuncu transferleriyle yenileyen kırmızı-lacivertli ekipte Korkmaz, "Kamp sürecimiz güzel geçiyor. Öncelikle takımda uyumu sağlamaya çalışıyoruz, sonra oyunu oturtmaya çalışacağız. Kampta 2 önemli hazırlık maçı oynayıp eksiklerimizi göreceğiz. Sonrasında İzmir'de Metin Oktay Yerleşkesi'nde üçüncü etap çalışmalarına başlayacağız" dedi. İzmir temsilcisi geride kalan süreçte kadrosunu Halil, Mete, Kaan, Emir Can, Tahsin, Eren, Alper, Yusuf, Ali, Emre, Bahattin ve Hüseyin'le güçlendirmişti.