’Kampımız güzel ortamda sürüyor’

Çalışmaların çok iyi bir ortamda sürdüğünü dile getiren Altınordu'nun yeni transferi Tahsin Çakman, "Şu an çok yoğun çalışıyoruz, herkes çok iyi hazırlanıyor. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. Bize böyle bir imkan sağladığı için başkanımıza teşekkür ediyoruz. Ben burada çok mutluyum, çocuklar beni iyi karşıladı. Herkes birbiriyle iyi anlaşıyor, şuan bir sıkıntı yok. Umarım sezon boyu bu şekilde devam eder" dedi.

Altınordu'nun yeni transferi, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'de ilk sezonum, rakipleri tanımadığım için çok bir şey söyleyemeyeceğim fakat biz çok çalışacağız ve maçlarda %100'ümüzü vereceğiz"

ARİF ASAF GÜLTEKİN: İLK HEDEFİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM

Bu sezon Akademi'den A Takıma yükselen Arif Asaf Gültekin de "Çalışmalarımız gayet güzel bir şekilde devam ediyor. Burada çok iyi bir uyum sağladık, güzel bir aile olduk. Böyle devam etmeye çalışıyoruz. İnşallah önümüzdeki ligde de iyi bir başarı elde edeceğiz. İlk hedefim profesyonel olup A takıma çıkmaktı, bunu gerçekleştirdim. Bu yıl da güzel performans gösterip formayı alıp daha iyi yerlere götürmeye çalışacağım" diye konuştu.