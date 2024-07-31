Altınordu- Efeler işbirliği iptal oldu

TFF 2'nci Lig'deki İzmir ekibi Altınordu, 3'üncü Lig'de yer alan Aydın temsilcisi Efeler 09 SFK'yla yaptığı transfer anlaşmasını iptal etti. Efeler'e geçen hafta transferde 11 genç futbolcu gönderen kırmızı-lacivertli kulüp, "Altınordu Futbol Kulübü olarak geçtiğimiz günlerde genç futbolcularımızın profesyonel liglerde mücadele etmesi konusunda işbirliği anlaşmasına vardığımız TFF 3. Lig ekiplerinden Efeler SK 09 Takımı ile yapmış olduğumuz anlaşma sona ermiştir. Evlatlarımız bünyemizde değerlendirilecektir. Gelişmeler kamuoyunun bilgisine sunulacaktır" açıklamasını yaptı. Öte yandan Altınordu'da U17 takımı sporcularından Ata Yanık, Ege Üniversitesi Hastanesi'nde ayak bileğinden ameliyat oldu.