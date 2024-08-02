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Haberler Altınordu

“Hedefimiz şampiyonluk”

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu’nun yeni transferlerinden Ali Çırak ve genç futbolculardan Sercan Demirkan, sezon sonunda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu söyledi.

HABER MERKEZİ
Hedefimiz şampiyonluk

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde Altınordu TV'ye değerlendirmelerde bulunan yeni transferlerden Ali Çırak, çalışmaların çok iyi gittiğini belirterek, "İlk kampımızı burada yapmıştık sonrasında Kartepe'de bir kamp gerçekleştirdik. Son etap kampımızı burada yapıyoruz. Takım içinde herkes birbirine yardım ediyor. Arkadaşlık ortamı çok güzel. Ben de çok çalışıp formayı almak istiyorum" dedi.

Çırak, takım olarak sezon sonunda hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurguladı.

SERCAN DEMİRKIRAN: BÜYÜK TAKIMLARA TRANSFER OLMAK İSTİYORUM

Akademi'den bu sezon A Takıma yükselen genç futbolculardan Sercan Demirkıran da takım olarak yeni sezona çok iyi hazırlandıklarını söyledi. Genç futbolcumuz, "Bu sezon A Takıma yükseldim. Abilerimizle çok iyi anlaşıyoruz. Takım içindeki ortam çok iyi. Bu sezon sonunda şampiyon olmak istiyoruz" diye konuştu.

Sercan Demirkıran, sözlerini şöyle tamamladı:

"Kişisel hedefim çok çalışıp sürekli formayı giymek istiyorum. Sonrasında da iyi takımlara transfer olmak istiyorum."

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