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Haberler Altınordu

Altınordu evine dönüyor

HABER MERKEZİ
Altınordu evine dönüyor
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu yeni sezonda iç saha maçlarını yeniden kendi tesislerinde oynama kararı aldı. Geçen sezon aynı amaçla Torbalı'daki Metin Oktay Yerlekeşi'nde yer alan Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nın tribünlerini ve seyirci girişlerini lig kriterlerine uygun hale getirip ligin ilk haftasında Nazilli Belediyespor'u bu tesiste konuk eden kırmızı-lacivertliler, bu maçın dışında Torbalı'da 1 kez de kupa sınavına çıktı. İzmir temsilcisi ligdeki diğer iç saha müsabakalarının büyük bölümünde futbolcuların isteği üzerine Doğanlar Stadı'nı tercih etti. Bu sezonun ilk haftasında İnegölspor'u konuk edecek olan kırmızı-lacivertliler, Torbalı'daki evinde rakibini dize getirerek sezona 3 puanla başlamayı hedefliyor.
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