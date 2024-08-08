Altınordu’da Efe A takımda

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da altyapıdan yetişen genç kaleci Efe Kaan Yıldız yeni sezon öncesi A takım kadrosuna dahil oldu. İzmir temsilcisi geçen ay 19 yaşındaki milli kaleci Mert Furkan Bayram'ı Alanyaspor'a satarken, kadroya altyapıdan 20 yaşındaki Efe Kaan eklendi. Henüz 11 yaşındayken 2015'te Altınordu'ya transfer olan Efe Kaan, 2021'de profesyonel sözleşme imzaladı. Bir kez U15 Milli Takımı forması giyen genç file bekçisi geçen sezon U19 Elit A Ligi'nde 7 karşılaşmada görev yaptı.