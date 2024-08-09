Altınordu’da Yusuf Can gitti

ALTINORDU'DA sözleşmesi sona eren sol bek Yusuf Can Esendemir, 1. Lig'in yeni takımlarından Iğdır FK'ya transfer oldu. Kırmızı-lacivertli kulübün yeni kontrat teklif etmemesi üzerine yuvadan uçan 22 yaşındaki savunma oyuncusu, Iğdır temsilcisi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Kırmızı- lacivertli ekipten ayrılan stoper Alperen Selvi de yaklaşık 1 ay önce Iğdır FK ile 3 yıllık mukavele imzalamıştı. Altınordu'da altyapıyla birlikte toplam 10 yıl forma giyen Yusuf Can, İzmir ekibinin formasıyla 1. Lig'de 50, geçen sezon 2. Lig'de ise 27 maça çıktı. Bir kez dönemin pilot kakımı Niğde Anadolu FK'ya kiralanan defans oyuncusu alt yaş gruplarında 14 defa milli formayı terletti.