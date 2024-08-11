Hasan Berat Kayalı: Hedefimiz şampiyonluk!

Altınordu'nun başarılı savunma oyuncusu Hasan Berat Kayalı "Öncelikle zorlu bir milli takım serüveni geçirdik, uzun bir kamp sürecimiz oldu. Hem mental hem fiziksel olarak bizim için çok zorlu bir kamptı, en zoru da istediğimiz sonucu alamamaktı ama yine de ülkemizi iyi temsil ettiğimizi düşünüyorum." dedi.

TAKIM İÇİNDEKİ UYUM ÇOK GÜZEL

Yeni sezon hazırlıklarının gayet iyi gittiğini dile getiren Hasan Berat Kayalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bir haftadır takımla birlikte çalışıyorum. Gerçekten takımın içerisindeki uyum çok güzel. Bir haftadır çok yoğun çalışıyoruz, yeni sezona çok iyi hazırlanıyoruz. Bu sezon forma rekabeti olacak. Takım içerisinde çok iyi oyuncular var ama benim her zamanki hedefim geçen sene olduğu gibi daha fazla forma giymek"

Hasan Berat Kayalı, en büyük hayalinin ise Altınordu'ya vefa borcunu ödedikten sonra transfer gerçekleştirmek olduğunu söyledi.

HEDEFİMİZ ŞAMPİYONLUK

Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan'dan çok şeyler öğreneceğini dile getiren 19 yaşındaki oyuncumuz, "Olcay Şahan hocamız gerçekten kariyeri ile çok büyük bir insan. Tüm takım olarak ondan öğreneceğimiz çok şey var. Takım olarak da şampiyonluk hedefine kilitlendik. Tek hedefimiz şampiyonluk" diyerek sözlerini tamamladı.