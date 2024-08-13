Altınordu’nun genç oyuncuları forma şansını iyi değerlendirmek istiyor

U19 Milli Takımı ile Avrupa Şampiyonası'nın kamp kadrosunda yer aldıktan sonra takımla çalışmalara başlayan 19 yaşındaki Arif Şimşir, "A Takımımız ile tempolu ve yoğun şekilde idmanlarımız devam ediyor. Sezona en iyi şekilde hazırlanıyoruz. Hedefimiz bu sezon şampiyonluğa oynamak, en kötü play-off hattında ligi bitirip öyle şampiyon olmak. Yeni hocamızla çalışmalara başladık, gayet uyumlu ve güzel bir şekilde idmanlarımızı sürdürüyoruz. Umarım sezona iyi başlarız ve güzel bir şekilde bitiririz" dedi.

Takım içindeki uyumun beklediğinden daha iyi olduğunu dile getiren genç kaleci, sözlerini şöyle tamamladı; Bu sezon kadromuza yurt dışından ve başka takımdan gelen arkadaşlarımız oldu. Altyapıdan çıkan oyuncularımız var. Karma bir takımız ama beklediğimden çok iyi bir uyum var takımda. Bu sezon formayı alıp güzel maçlar geçirip iyi bir yere transfer olmak istiyorum

FURKAN EMİN KAÇMAZ: BULDUĞUM FORMA ŞANSLARINI İYİ DEĞERLENDİRMEK İSTİYORUM

Akademi'den bu sezon A Takım kadrosuna dahil edilen Furkan Emin Kaçmaz da yeni sezon öncesi kampın gayet iyi gittiğini söyledi. Genç oyuncu, "Yeni gelen abilerimiz var, kardeşlerimizle beraber burada hep beraber uyum sağlıyoruz ve çok iyi gidiyor çalışmalarımız. Performansımız ve tempomuz çok yüksek. İnşallah çok iyi bir sezon geçiririz. Dokuz yıldır Altınordu Akademi'deyim, orada çok şey öğrendim. Bu öğrendiklerimi A takımda sürdürmek istiyorum. Bulduğum forma şanslarını çok iyi değerlendirmek istiyorum" diye konuştu.

HEDEFİMİZ TAKIMIMIZI ÜST LİGE ÇIKARMAK

Kaçmaz, "Bu sezon takımımızı bir üst düzeye çıkarmak istiyoruz, sonrasında da Süper Lig'e çıkarmak istiyoruz. Bunda benim emeğimin olmasını çok istiyorum. Çünkü dokuz yıldır bu kulüpteyim. Çok fazla emek harcadık, çok fazla çaba sarf ettik. Bu sene emeklerimizin karşılığını almak istiyoruz" dedi.