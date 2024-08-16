Hamzaoğlu’ndan Altınordu’ya ziyaret

TFF 2'nci Lig ekiplerinden Altınordu, tecrübeli teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun ziyaretiyle moral buldu. İzmir temsilcisinin Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesi'ni ziyaret etti eden Hamzaoğlu, Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan'a başarı diledi. Olcay Şahan ile geçmişte hem A Milli Takım'da hem de Malatyaspor'da beraber çalıştığını dile getiren tecrübeli teknik adam, şöyle konuştu:

'TESİSLERİ İNCELEMEK İSTEDİM'

"Buraya geliş amacım hem Altınordu'nun tesislerini yakından incelemek hem de eski dostumuz Olcay Şahan'a başarılar dilemekti. Bugün muhteşem bir yerle karşılaştım. Türkiye'de Süper Lig'de birçok kulüpte olmayan imkanlar burada mevcut. Futbolcuların hem mental hem fiziksel olarak kendilerini geliştirmesi için her türlü imkan sağlanmış durumda."

'OLCAN ŞAHAN DOĞRU KULÜPTE'

Olcay Şahan'ın kariyeri için doğru bir kulüpte olduğunu ifade eden Hamzaoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Olcay Şahan ile beraber Altınordu'nun İnşallah yukarı doğru bir çıkışın başlayacağına inanıyorum. Süper Lig'de Altınordu'yu izlemek bize nasıp olacak. Olcay Şahan'ın da burada başarılı olacağına inanıyorum. Olcay Şahan bana göre kariyeri adına oldukça doğru bir kulüpte. Kendisi de Altınordu ile beraber yukarı çıkar ve birlikte yeni başarılara imza atar."