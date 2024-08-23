Altınordu’da futbol günleri

FUTBOLCU yetiştirme konusunda ve altyapı tesisleriyle Türkiye'de örnek olan, alt yaş kategorilerinde yıllardır pek çok ulusal ve uluslararası turnuvaya ev sahipliği yapan Altınordu, yeni projeleri hayata geçirmek için harekete geçti. Kırmızı-lacivertli kulüpte eylül ayından itibaren Altınordu Football Days (Altınordu Futbol Günleri) etkinliklerinin başlayacağı açıklandı. Altınordu Başkanı Başkan Seyit Mehmet Özkan, etkinlikler için kulübün eski yöneticilerinden Gökhan Göktürk'le iş birliği yaptı. Altınordu Football Days etkinliğinin ilkinin 7-8 Eylül'de Torbalı Metin Oktay Yerleşke'sinde gerçekleşeceği açıklandı.