"Altınordu'yu hak ettiği yere getireceğiz"

Sezon başından beri güzel bir kamp dönemi geçirdiğimizi belirten Altınordu'nun 31 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Eren Tokat "Takımın abileri olarak yurt dışından gelen yeni arkadaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Yine Altınordu'nun Öz Kaynak Sistemi'nden arımıza katılan gençlerimiz var. Bu sezon elbirliğiyle Türkiye'nin Altınordusu'nu hak ettiği yerlere getirmeye çalışıyoruz" dedi.

Genç takım olmalarının dezavantaj gibi görülebileceğini fakat bunun öyle olmayacağını dile getiren Eren Tokat, "Genç futbolculardan oluşan bir kadromuz olması bizlere sahada ekstra bir dinamizm katacaktır. Bazılarına göre dezavantaj görünen genç kadromuz bizim için çok büyük avantaj olacak. Bunu herkes sezon içinde görecektir" diye konuştu.

BU ÜLKENİN STARI OLACAKLAR KADROMUZDA

Sezon ilk haftasındaki oynayacakları İnegölspor maçına tüm taraftarları davet eden kaptan sözlerini şöyle tamamladı:

"Taraftarlarımız gelsinler bize destek olsunlar. Çünkü bu takımda gelecekte bu ülkenin starı olacak futbolcu adayları var. Gelsinler onları hep beraber izleyelim görelim."