Altınordu’da Emre ayrıldı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu'da gözden çıkarılan orta saha oyuncusu Emre Oymak takımdan ayrıldı. Geçen sezonun ilk yarısında kırmızı-lacivertli takımda oynayıp, ara transfer döneminde Van Spor FK'ya kiralanan 23 yaşındaki futbolcu kulübüyle 2025 yılında bitecek sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırdı. Emre, Kırmızı Grup takımlarından Karacabey Belediyespor'la 2 yıllık kontrat imzaladı. İzmir temsilcisine 2017'de Kızılcabölükspor'dan transfer olan Emre, altyapıda U17, U19, U21 takımlarında oynadıktan sonra A takımda fazla şans bulamadı. Kiralık olarak Niğde Anadolu FK ve Van Spor kulüplerinde forma giyen futbolcu yuvadan uçtu. Altınordu'dan ayrılan sağ bek Furkan Metin de Karacabey'e gitmişti.