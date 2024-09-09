Altınordu puanı kaptı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu, gurbette Kepezspor ile golsüz berabere kaldı. 7'de sağ kanattan ceza sahası içine sarkan Burak, kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunu yapan oyuncu topu auta gönderdi. 24'te Furkan, Altınordu savunmasının anlaşmazlığı nedeniyle topu önünde buldu, sert ve isabetli vuran oyuncu kaleciyi geçemedi. 48'de Melik, pasını Furkan'a verdi, topa aşırtarak vuran oyuncu, kaleye nişanlayamadı. 55'te sağ kanattan ceza sahası içine giren Selim, pasını Emre Can'a verdi, beklemeden vuruşunu yapan oyuncu üstten auta gönderdi. 62'de Tahsin, soldan ceza sahası içine ortaladı, meşin yuvarlağa iyi yükselen Ege, kafayla vurdu ancak top kalecinin kucağında kaldı. 90'da Burak, rakibini çalımlayarak ceza sahası içine girdi, pasını Yusuf'a aktardı, vuruşunu yapan oyuncu çerçeveyi tutturamadı. Maç golsüz sona erdi.