Altınordulu futbolcularından iddialı açıklamalar

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun futbolcularından Ege Arslan, Tahsin Çakmak ve Furkan Yöntem, pazar günü Torbalı Metin Oktay Yerleşkesinde oynayacakları Isparta 32 Spor maçını kazanmak istediklerini söyledi.

İzmir ekibinin genç futbolcularından Ege Arslan, Kepezspor maçında aldıkları beraberliğin yeterli olmadığını belirterek, "O maça iyi başladık fakat devamını getiremedik. Artık Isparta 32 Spor ile oynayacağımız maça odaklandık. Rakibimizi mağlup ederek üç puanla ayrılmak istiyoruz" dedi.

TAHSİN ÇAKMAK: HEYECANLA O MAÇI BEKLİYORUZ

Altınordu'nun bu sezon kadrosuna dahil ettiği futbolculardan Tahsin Çakmak, geçen hafta Kepezspor ile deplasmanda zorlu hava şartları altında mücadele ettiklerini hatırlatarak, "O maçta alınan bir puanın iyi olduğunu düşünüyorum. Artık önümüzde oynayacağımız Isparta 32 Spor maçına bakıyoruz. İlk maçta taraftarımız bizi muhteşem desteklemişti. Onların desteği bize motivasyon olmuştu. Pazar günü taraftarlarımızın da desteğiyle rakibimizi mağlup edeceğiz. Heyecanlı o maçı bekliyoruz." diye konuştu.

FURKAN YÖNTEM: ESKİ GÜNLERİME DÖNMEK İSTİYORUM

Geçen yıl yaşadığı şanssız sakatlık nedeniyle uzun süre takımdan ayrı kalan Furkan Yöntem, artık tamamen iyileştiğini söyledi. Genç futbolcu, "Sakatlık sürecini attım, çok mutluyum. Bu süreçte mental ve psikolojik olarak güçlendim. Herşeyin kıymetini bilerek çalışıyorum. Bir an önce maçlarda oynayıp eski performansımı yakalayıp eski günlere dönmek istiyorum." dedi.

Furkan Yöntem, takım içindeki arkadaşlık uyumumun çok güzel olduğunu ve bu takımın bir parçası olduğu için mutlu olduğunu sözlerine ekledi.

ALTINORDU – ISPARTA 32 SPOR MAÇI ALTINORDU YOUTUBE KANALINDAN NAKLEN YAYINLANACAK

Öte yandan Altınordu ile Isparta 32 Spor arasındaki mücadele Altınordu Futbol Kulübü'nün Youtube hesabı Altınordu TV'den canlı olarak yayınlanacak.