‘Biz oynadığımız her maçta 3 puana talibiz’

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, kulübün internet sitesine açıklamalarda bulundu. Hafta sonu oynanan Kepezspor ile golsüz biten maçı değerlendiren genç teknik adam, "Bir puan aldık ama kaybedilen iki puan var. Hazır olmayan bir rakibe karşı çok üretkenlik gösteremedik. 48 saat önce milli takım forması giyip sonrasında bizim maçımızda forma giyen oyuncularımız oldu. Bloklar arasında doğru pozisyonlar alamadığımızı gördük. Bu hafta bunların üzerine çalışacağız" dedi. Hedefe oynayan bir takım olduklarına vurgu yapan Şahan, "İçeride veya dışarda oynadığımız her maçta üç puana talibiz. Sahamızda oynayacağımız maçlarda her zaman üç puana oynayacağız. Isparta maçında da hedefimiz galibiyet" diye konuştu.