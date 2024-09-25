Altınordu’nun jokeri Bahattin

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik alarak 8 puan toplayan Altınordu'da yeni transferlerden Bahattin Karahan kırmızı- lacivertli takımda hem kanat oyuncusu hem de santrfor olarak görev yapmaya başladı. İlk 2 haftada oynanan İnelgölspor ve Kepezspor (D) müsabakalarında yedek soyunup oyuna son bölümde giren 22 yaşındaki gurbetçi futbolcu, son 2 haftada adını ilk 11'e yazdırıp 90'ar dakika görev yaptı. Teknik direktör Olcay Şahan, Kırklareli randevusunda Bahattin'i santrfor olarak sahaya sürdü. Maçta Bahattin'in ortasında ev sahibi ekip ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi. Gurbetçi futbolcu 45'te rakip fileleri sarsarak Altınordu formasıyla ilk golünü attı.