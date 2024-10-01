Şahane Altınordu

NESINE 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkat çekiyor. Olcay Şahan'ın ekibi iç saha maçlarını oynadığı Torbalı'daki Metin Oktay Yerleşkesinde oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puan toplarken deplasmanda çıktığı 2 karşılaşmada 1'er puan topladı. Kırmızı-lacivertliler, toplam 11 puana ulaştı ve 5'inci sıradan 3'üncü basamağa yükseldi. Zirve ile arasında 2 puan fark bulunan Altınordu şampiyonluk yarışında iddialı olduğunu bir kez daha gösterdi. 24Erzincanspor müsabakasında penaltıdan rakip fileleri sarsan Kaan Baysal, kırmızı-lacivertli formayla ilk golünü attı.

İzmir temsilcisinin 2'nci golünü kaydeden İlkan Sever ise bu sezon ilk defa gol sevinci yaşadı. Altınordu, Erzincan ekibinin uzatmada kazandığı penaltı vuruşunu gole çevirememesiyle derin bir nefes aldı. Grupta namağlup 3 takımdan biri olan Altınordu'nun teknik direktörü Olcay Şahan, maçtan sonra kendisini alkışlayan taraftarlara oyuncularını göstererek, "Onları alkışlayın" mesajı verdi.