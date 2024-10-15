Altınordu evinde lider tanımıyor

SEZONA Trendyol 1. Lig hedefi ile başlayana Altınordu, bu sezon evinde oynadığı 4 maçı da kazanarak iddiasını ortaya koydu. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynadığı maçlarda taraftarın desteğini arkasına alan İzmir ekibi, İnegölspor, Ispartaspor, Erzincanspor ve Kastamonuspor engellerini kayıpsız geçti. Ligin 5. Haftasında İzmir'e lider gelen Erzincanspor'u 2-1 geçen Altınordu, son hafta da yine Torbalı'ya lider gelen Kastamonuspor'u mağlup ederek zirve yarışının içinde olacağını gösterdi. Oyuncularını tebrik eden genç teknik adam Olcay Şahan, "Herkes çok iyi çalıştı. İyi oynadık ve galibiyeti aldınız. Sezon sonunda ulaşmak istediğimiz hedefe adım adım gidiyoruz" dedi.

TANITIM FİLMİ BEĞENİLDİ

Altınordu'nun İzmir'de oynadığı maçların yayınları da büyük ilgi görüyor. Kulübünün resmi Youtube hesabı Altınordu TV tarafından yayınlanan Kastamonuspor maçını 35 bin kişi takip etti. Öte yandan devre arasında ve maç sonunda verilen tanıtım filmi de çok beğenildi. Filmde Altınordu Futbol Kulübü'nün misyonu ve vizyonundan bahsedilirken özellikle Türk gençlerinin imkanlar verilirse neler başarabileceği anlatıldı.