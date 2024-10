Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan: Güzel bir galibiyetle haftamızı süslendireceğiz

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde yapılan antrenman sırasında konuşan Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, Beykoz Anadolu Spor galibiyeti ile ilgili olarak, "Öncelikle rakip takımı da gösterdikleri mücadele için tebrik ederim. Her hafta rakiplerimizi çok iyi analiz ediyoruz, doğru analiz ve doğru strateji ile galip geldik. Burada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Teknik ekibime teşekkür ederim. İyi işler yapmaya çalışıyoruz, her hafta üstüne koymaya çalışıyoruz. Oyuncu felsefesi ve oyuncu mücadelesine baktığımız zaman güzel bir rekabet içindeyiz ve bunun da ekmeğini yiyoruz şuan. İnşallah gelecek haftalarda da aynen böyle devam eder. Rekabetin olduğu yerde her zaman başarı vardır, bunu her hafta dile getiriyorum" dedi.

"MAÇ MAÇ BAKIYORUZ"

Genç teknik adam sözlerini şöyle tamamladı:

Biz maç maç odaklıyız, şuan Beykoz maçını bitirmiş olduk, bir gün gereken analizi yaptık. Bu hafta içinde gelecek maç ile ilgili gereken çalışmalara da bugün itibarıyla başlamış olduk. Maç maç değerlendirdiğimiz için önceliğimiz şu an Fethiyespor maçıdır. Bu maçta nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağız? Nasıl bir dizilişimiz olacak? Bunun çalışmasını bütün hafta sürdürceğiz. İnşallah hafta sonu taraftarlarımızın önünde güzel bir galibiyetle haftamızı süslendireceğiz.