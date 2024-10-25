Altınordu seriyi sürdürmek istiyor

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak deplasmanda Beykoz Anadoluspor'u 3-1 yenip zirve yarışında averaj farkıyla namağlup ikinci sıraya tırmanan Altınordu, bu hafta evinde Fethiyespor engelini de kayıpsız aşarak galibiyet serisini sürdürmeyi hedefliyor. Dış sahada 3 beraberliğin ardından ilk deplasman galibiyetini Beykoz önünde alan, evinde ise 4'te 4 yapan kırmızı-lacivertlilerde teknik direktör Olcay Şahan, taraftarın desteğiyle iç sahada Fethiye'yi de yeneceklerini söyledi. Genç teknik adam, "Gereken analizi yaptık, çalışmalara da başladık. İnşallah hafta sonu güzel bir galibiyetle haftamızı süsleyeceğiz" dedi.