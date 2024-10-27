Altınordu beraberliği kafasına takmıyor

İzmir ekibi Altınordu, sayısız gol fırsatları bulduğu maçta istediği pozisyonları gole çevirmeyince sahadan bir puanla ayrılmak zorunda kaldı.

Karşılaşmanın bitiş düdüğü ile birlikte oyuncularını saha ortasına toplayan Teknik Direktör Olcay Şahan, "En sonda söylemek istediğimi ilk başta söylüyorum. Buradan soyunma odasına alnınız açık, başınız dik bir şekilde gideceksiniz. Tabiki kazanmak istiyorduk ama olmadı. Sadece İki puan kaybettik ? Fakat bu takımın en tepede olmasını sağlayan sizlersiniz. Bugün bazı bölümlerinde iyi oynamadığımız maçta berabere kaldık, hiçbir sıkıntı yok. Sizler bu ligde hedef olan takım oldunuz. Rakipler artık sizlerden korkuyor. Savunma yapıyor, vakit geçirmek için her türlü yola başvuruyor. Bugünkü maçta da bir çok pozisyona girdik fakat bazen futbolda olmayınca olmuyor. Şu anda bu maç geride kaldı. Alnınız dik bir şekilde iki gün dinlenip tatil yapın. Salı gününe kadar iyi dinlenin haftaya önemli bir maçımız var. Sizlerle gurur duyuyorum"

İki gün izin yapacak Altınordulu futbolcular, Salı günü, gelecek hafta sonu Batman Petrolspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.