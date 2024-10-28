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Altınordu evinde derbide fren yaptı

HABER MERKEZİ
Altınordu evinde derbide fren yaptı
NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta zirve mücadelesi veren Altınordu, evindeki ilk kaybını Fethiyespor'a karşı yaşadı. Daha önce iç sahadaki 4 müsabakasını da kazanan kırmızı-lacivertliler, Fethiyespor karşısında 2 puan bıraktı. Müsabakadan 2-2 berabere ayrılan Altınordu, 19 puana yükselmesine rağmen 3. sıraya geriledi. Lider Kastamonuspor'la arasında 1 puan fark bulunan Altınordu'da teknik direktör Olcay Şahan namağlup yollarına devam ettiklerini belirterek, "Önümüzdeki maçlara odaklanacağız. Yarışın içindeyiz. Evimizde kazanmayı çok istedik, öne de geçtik. Ancak maç berabere bitti" dedi.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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