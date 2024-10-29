Drogba’nın gözü Altınordu’da

FUTBOL kariyerinin ardından iş dünyasında da başarılı adımlar atan efsane golcü Didier Drogba, Türkiye'ye olan sevgisini bir kez daha göstererek sürpriz bir yatırım hamlesine hazırlanıyor. Fildişi Sahilli yıldızın, Türkiye'deki alt liglerden bir futbol kulübü satın almayı planladığı iddia edilirken, Drogba'nın bu amaçla Anadolu'nun köklü kulüpleriyle temas halinde olduğu ve adaylardan birinin de Altınordu olduğu öne sürüldü. Marsilya, Chelsea ve bir dönem Galatasaray'da da oynayan efsane eski futbolcunun kırmızı-lacivertlilerin şirketleşmiş bir kulüp olması, gençlere önem vermesi ve gelişmiş tesis imkanları nedeniyle ilgisini çektiği öğrenildi.

İKİ ADAY TAKIM DAHA VAR

Didier Drogba'nın, Süper Lig'de bir kez şampiyonluk yaşamış ve köklü geçmişiyle dikkat çeken Bursaspor ile de temasa geçtiği ifade edildi. Bursa'nın güçlü taraftar kitlesi ve futbol geleneği, yıldız oyuncunun ilgisini çeken başlıca etkenler arasında yer alıyor. Efsane ismin, ayrıca Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor'un da durumunu sorduğu ifade edildi. Drogba'nın, bu kulüplerle görüşmelerini sürdürdüğü ve önümüzdeki dönemde nihai kararını vermesinin beklendiği ifade edildi.