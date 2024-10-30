Altınordu bambaşka Aliağa

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Altınordu bu sezon bambaşka. Geçen sezon ilk 9 haftada 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 4 de yenilgi ile 7 puan toplayan İzmir temsilcisi bu sezon ise tam tersi bir performans sergilemeyi başardı. Geride kalan süreçte bileği bükülmeyen kırmızı-lacivertliler 9 haftada Sarıyer ile birlikte mağlubiyet yaşamayan iki ekipten biri oldu. Rakiplerine geçit vermeyen Altınordu bu süreçte 5 galibiyet ve 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdırmayı başarırken, zirve ortağı olarak büyük bir alkış aldı. Oynadığı 9 maçın 5'inde kalesini gole de kapatan İzmir temsilcisi savunmasıyla rakiplerine korku saldı.