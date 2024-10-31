Altınordu’da hedef yeni seri

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Fethiyespor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, yoluna namağlup devam ediyor. Zorlu fikstürde özellikle evinde oynadığı etkili futbolla liderleri deviren kırmızı-lacivertli ekip, bu performansını sürdürmek istiyor. 5 galibiyet ve 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdıran ve henüz yenilgi yüzü görmeyen İzmir temsilcisi, 3'üncü sıraya adını yazdırıp zirve yarışına ağırlığını koydu. Teknik Direktör Olcay Şahan yönetiminde çok iyi bir tablo ortaya koyan Altınordu, bu hafta zorlu Batman Petrol deplasmanından da galibiyetle dönerek yeni bir seri başlatmayı planlıyor.