  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • Namaz Vakitleri
  • VavTv Canlı Yayın
Haberler Altınordu Altınordu’da hedef yeni seri

Altınordu’da hedef yeni seri

HABER MERKEZİ
Altınordu’da hedef yeni seri
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son olarak evinde Fethiyespor'la 2-2 berabere kalan Altınordu, yoluna namağlup devam ediyor. Zorlu fikstürde özellikle evinde oynadığı etkili futbolla liderleri deviren kırmızı-lacivertli ekip, bu performansını sürdürmek istiyor. 5 galibiyet ve 4 beraberlikle hanesine 19 puan yazdıran ve henüz yenilgi yüzü görmeyen İzmir temsilcisi, 3'üncü sıraya adını yazdırıp zirve yarışına ağırlığını koydu. Teknik Direktör Olcay Şahan yönetiminde çok iyi bir tablo ortaya koyan Altınordu, bu hafta zorlu Batman Petrol deplasmanından da galibiyetle dönerek yeni bir seri başlatmayı planlıyor.
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA