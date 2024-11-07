Altınordu, derbi öncesi galibiyet hedefinde

Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, hafta sonu İzmir derbisinde Altay'ı mağlup ederek yeni bir çıkış yakalamak istediklerini söyledi.

İzmir ekibi, 10 Kasım Pazar günü Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde Altay ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam ediyor.

Geçen hata sonu Batman Petrolspor ile oynadıkları karşılaşmayı değerlendiren Şahan, "Öncelikle Batman halkına ve Batman Petrolspor yöneticilerine misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Maça gelecek olursak karşılaşmanın ilk 10 dakikasına iyi başladık. Sonrasında rakip, taraftarının da desteğiyle bize üstünlük kurdu. İkinci yarıda yapmış olduğumuz değişikliklerle iyi oynadık. İkinci yarıdaki performansımız çok farklaydı. Eğer erken gol bulabilseydik maç daha farklı olurdu. Kalabalık taraftar önünde baskıyı kaldırmak kolay değildi ama takımımım o baskıyı kaldırdı."

Olcay Şahan, Pazar günü Altay'ı mağlup ederek yine çıkış yakalamak istediklerini vurguladı.

TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde oynanan maçlarda Altınordu taraftarlarının kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren genç hoca, "Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Onlardan Allah razı olsunlar bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadılar. Onların da desteğiyle Altay'ı mağlup ederek onlara galibiyet armağan etmek istiyoruz" dedi.