İzmir derbisi Altınordu’nun

NESİNE 2. Lig Beyaz Grup'ta İzmir derbisinde zirve hesapları yapan Altınordu sahasında konuk ettiği zor günler geçiren Altay'ı 2-0 yendi. 25'te İlkan'ın pasında Emre Sabri'nin şutunda kaleci Ozan geçit vermedi, devamında Alper'in sert şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. 28'de savunmanın müdahalesi sonrası dönen topa Sami vurdu, Altay defansına çarpan top ağlarla buluştu: 1-0. 36'da Kuban'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Serhat iki hamlede kontrol altına aldı. Mücadelede ilk devre ev sahibi ekinin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı. 65'te yine kaleyi karşıdan gören pozisyonda kullanılan serbest vuruşta bu kez Kaan iyi vurdu, Ozan yine geçit vermedi. 71'de kaleci Serhat'ın hatalı pasında topla buluşan Erdem'in uzaklardan kaleye şutunu son anda Serhat engelledi.

MURAT ULUÇ PENALTI KAÇIRDI

85'te savunmada Hikmet'in ayağından topu kapan Keni'nin pasında Bahattin farkı 2'ye çıkaran golü kaydetti: 2-0. 90+5'te Mete'nin Kuban'a yaptığı hareket sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Murat Uluç direğe takıldı ve maçı Altınordu 2-0 kazandı.