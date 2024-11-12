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Altınordu’nun kalesi Torbalı

İzmir derbisinde Altay’ı mağlup eden Altınordu’ya bu sezon iç saha olarak kullandığı Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası uğurlu geldi

HABER MERKEZİ
Altınordu’nun kalesi Torbalı

İZMIR Derbisi'nin kazananı olan Altınordu, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta liderin 4 puan gerisinde takibini sürdürdü. Altay galibiyetiyle, içerideki 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-lacivertlilere, bu sezon iç saha olarak kullandığı Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası uğurlu geldi. Önceki sezonlarda ağırlıklı olarak Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda rakiplerini ağırlayan ve istikrarsız sonuçlar alan kırmızı-lacivertliler, bu sezon yenilediği Serpil Hamdi Tüzün Sahası'na geçince boyut değiştirdi. İzmir ekibi, Altay'ı 2-0 mağlup ederek hem 2 maç sonra kazanmayı başardı, hem de 3 karşılaşma sonra kalesini gole kapatmasını bildi. Altınordu, son olarak 4 hafta önce Kastamonuspor'u 1-0 yenerek kalesinde gol görmemişti.

3 MAÇ SONRA GOL YEMEDI

İzmir ekibi, o süreçten sonra 3-1 kazandığı Beykoz Anadolu maçının yanı sıra 2-2 berabere kaldığı Fethiyespor ile 2-1 mağlup olduğu Batman Petrolspor maçında rakiplerinin gol atmasına engel olamadı. Böylece Altınordu, Altay maçıyla birlikte 3 maçlık aradan sonra kalesini gole kapatmayı başarmış oldu.

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