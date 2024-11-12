Altınordu’nun kalesi Torbalı

İZMIR Derbisi'nin kazananı olan Altınordu, Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta liderin 4 puan gerisinde takibini sürdürdü. Altay galibiyetiyle, içerideki 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı-lacivertlilere, bu sezon iç saha olarak kullandığı Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası uğurlu geldi. Önceki sezonlarda ağırlıklı olarak Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda rakiplerini ağırlayan ve istikrarsız sonuçlar alan kırmızı-lacivertliler, bu sezon yenilediği Serpil Hamdi Tüzün Sahası'na geçince boyut değiştirdi. İzmir ekibi, Altay'ı 2-0 mağlup ederek hem 2 maç sonra kazanmayı başardı, hem de 3 karşılaşma sonra kalesini gole kapatmasını bildi. Altınordu, son olarak 4 hafta önce Kastamonuspor'u 1-0 yenerek kalesinde gol görmemişti.

3 MAÇ SONRA GOL YEMEDI

İzmir ekibi, o süreçten sonra 3-1 kazandığı Beykoz Anadolu maçının yanı sıra 2-2 berabere kaldığı Fethiyespor ile 2-1 mağlup olduğu Batman Petrolspor maçında rakiplerinin gol atmasına engel olamadı. Böylece Altınordu, Altay maçıyla birlikte 3 maçlık aradan sonra kalesini gole kapatmayı başarmış oldu.