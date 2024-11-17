Altınordu dolu dizgin

Zirve yarışının ortakları arasında yer alan İzmir ekibi, deplasmanda oynadığı maçı Emre Sabri Aydınel, Hüseyin Bulut ve Bahattin Karahan'ın iki golüyle kazanmasını bildi.

OLCAY ŞAHAN: MAÇ MAÇ BAKIYORUZ

Sezona şampiyonluk hedefi ile başlayan Altınordu'da teknik direktör Olcay Şahan, "Bu sezon deplasmanda istediğimiz sonuçları alamamıştık. Beykoz Anadolu Spor'un ardından Karaköprü Belediye Spor deplasmanından da galibiyetle ayrılmasını bildik. Aldığımız üç puan bizim için çok önemliydi. Lig yarışında önümüze maç maç bakıyoruz. Bizim için her zaman en önemli maç oynanacak maçtır. Karaköprü deplasmanından üç puanla döndük. Artık bu maç geride kaldı. Gelecek hafta sonu oynayacağımız. 1461 Trabzon maçına odaklanacağız" dedi.

Günü izin yaparak geçiren Altınordu'da futbolcular, yarın öğleden sonra yapacağı antrenmanla 1461 Trabzon maçı hazırlıklarına başlayacak.

AFEK COŞKUSU YAŞANDI

Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü; yetiştirici misyon ile hareket eden, Felsefe Kardeşliği ilişkilerinde bulunduğu Amatör Kulüplerin katılımı ile düzenli olarak organize ettiğimiz; 16. Altınordu Felsefe Kardeşliği Turnuvasını büyük şenlik içinde gerçekleştirdi.

İsmet Orhunbilge Tesisleri'nde gerçekleştirilen turnuvaya 32 yarışmacı amatör kulüp, 64 takım ve 816 sporcu katılım gösterdi. Turnuvayı ziyaret eden ve maçları yerinde izleyen Altınordu FK Başkanı Seyit Mehmet Özkan, "11-12 yaşındaki çocuklarımız Selçuk İsmet Orhunbilge Tesislerimizde 3 gün boyunca çok keyifli vakit geçiriyorlar. Burada maçlar oynayıp yeni arkadaşlar ediniyorlar. Bizimle aynı felsefe kardeşliğini güden spor kulüplerimizi burada ağırlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Onlarla beraber hareket etmekten dolayı mutluyuz. Yine çocuklarımız maçlarını oynarken aileleri de onları tribünden izliyorlar onlar da büyük keyif alıyorlar. 3 gün devam eden turnuvamızın bitiminde çocuklarımız mutlu bir şekilde evine dönerken aileleri de çocukluk günlerine geri dönüyorlar" dedi.

Cumartesi günü oynanan maçların ardından turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.