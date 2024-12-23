Altınordu coştu

Nesine 2. Lig Beyaz Grup'ta ilk devrenin son maçında Altınordu, deplasmanda son sırada yer alan Afyonspor'u mağlup etti: 0-6. Son iki maçında İskenderunspor'a yenilip Sarıyer ile berabere kalan kırmızı-lacivertliler bu sonuçla kendine gelip araya moralli girdi. Zirve yarışında geride kalan İzmir temsilcisi, Afyon'u mağlup ederek iddiasını yeniden göstermiş oldu. Müsabakaya beklenildiği gibi Altınordu atak başladı. Ancak İzmir ekibi ilk yarıda bulduğu pozisyonları değerlendiremedi ve ilk 45 dakika 0-0 bitti. İkinci yarıya hızlı başlayan kırmızı- lacivertliler, 62. dakikada Hüseyin Bulut ile 1-0 öne geçti. 65'te Hüseyin kendisinin ve takımının 2. golünü attı: 0-3. 73'te Bahattin Karahan Altınordu'yu tamamen rahatlatan golü attı: 0-3. 86'da Furkan Emin Kaçmaz farkı 4 yaptı: 0-4. 87'de Sami Satılmış sahneye çıktı: 0-5. 90'da Kaan Baysal maçın skorunu belirledi: 0-6.

DEPLASMANDA 3'TE 3

ALTINORDU son haftalarda deplasman grafiği ile dikkat çekiyor. Kırmızı-lacivertliler son üç dış saha mücadelesinden de galibiyetle ayrılarak evindekine göre daha iyi bir performans sergiledi. Sırasıyla Karaköprü Belediyesi'ni 4-2, Adana 01 FK'yı 2-0 mağlup eden İzmir temsilcisi dün de Afyon'dan 6-0'lık galibiyetle ayrıldı. Bu sezon deplasmanda sadece Batman Petrol'a 2-1 yenilen Altınordu toplamda ise 3 beraberlik, 4 galibiyeti hanesine yazdırdı.