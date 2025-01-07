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Altınordu’nun kadrosuna genç oyuncu takviyesi

Devre arası hazırlıklarını Antalya’da sürdüren Altınordu’da kadroya 4 genç oyuncu takviyesi yapıldı. Perşembe gününden beri Antalya’da çalışmalarını sürdüren İzmir ekibinin U17 Takımı sporcularından Akmal Doğan, Ata Gür, Emre İnal ve Bilal Demirağ kampa dahil oldu.

ŞENOL KANTÜRK

Giriş Tarihi:

Altınordu’nun kadrosuna genç oyuncu takviyesi

İlk yarı bitmeden önce Altınordu U17 Takımın antrenmanını ziyaret eden Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, bazı genç oyuncuları Antalya kampına dahil edeceğini açıklamıştı.

ALTINORDU'DAN AFO ANTRENÖRLERİNE TOPLANTI

Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü, 'Çocuklar Geleceğimiz' mottosuyla Türkiye'nin dört bir yanında temel futbol eğitimi veren Altınordu Futbol Okulları (AFO) Antrenörlerinin katılımıyla, Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) toplantısı düzenleyecek. Türkiye'nin 51 ilinde, 20.000'in üzerinde çocuklarımıza spor yaptıran AFO'larımızda görev yapan antrenörler 20-21 Ocak 2025 tarihlerinde İzmir'de bir araya gelecek.

Altınordu’nun kadrosuna genç oyuncu takviyesi

20 Ocak Pazartesi günü Karabağlar Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek YGG Toplantısında, AFO Antrenörleri ile; özel davetli konuşmacılar, akademisyen ve Altınordu Futbol Kulübü'nde görev yapan teknik adamlar ve çeşitli departmanlardaki temsilciler tarafından sunumlar yapılacak.

Yine Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e gelen AFO Antrenörleri, 21 Ocak Salı günü Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde uygulamalı saha çalışmalarını takip edecek.

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Altınordu’nun kadrosuna genç oyuncu takviyesi Altınordu’nun kadrosuna genç oyuncu takviyesi Altınordu’nun kadrosuna genç oyuncu takviyesi

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