Altınordu’nun kadrosuna genç oyuncu takviyesi

İlk yarı bitmeden önce Altınordu U17 Takımın antrenmanını ziyaret eden Altınordu Teknik Direktörü Olcay Şahan, bazı genç oyuncuları Antalya kampına dahil edeceğini açıklamıştı.

ALTINORDU'DAN AFO ANTRENÖRLERİNE TOPLANTI

Öte yandan Altınordu Futbol Kulübü, 'Çocuklar Geleceğimiz' mottosuyla Türkiye'nin dört bir yanında temel futbol eğitimi veren Altınordu Futbol Okulları (AFO) Antrenörlerinin katılımıyla, Yönetimin Gözden Geçirme (YGG) toplantısı düzenleyecek. Türkiye'nin 51 ilinde, 20.000'in üzerinde çocuklarımıza spor yaptıran AFO'larımızda görev yapan antrenörler 20-21 Ocak 2025 tarihlerinde İzmir'de bir araya gelecek.

20 Ocak Pazartesi günü Karabağlar Mustafa Necati Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek YGG Toplantısında, AFO Antrenörleri ile; özel davetli konuşmacılar, akademisyen ve Altınordu Futbol Kulübü'nde görev yapan teknik adamlar ve çeşitli departmanlardaki temsilciler tarafından sunumlar yapılacak.

Yine Türkiye'nin dört bir yanından İzmir'e gelen AFO Antrenörleri, 21 Ocak Salı günü Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde uygulamalı saha çalışmalarını takip edecek.