Altınordu’dan forvete takviye

Nesine 2'nci Lig Beyaz Grup'ta ikinci devrede şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Altınordu, gurbetçi santrfor Koray Dağ ile anlaşmaya vardı. Borussia Dortmund ve Bochum altyapılarında yetişip, sezonun ilk yarısında Almanya Regionalliga West ekibi Türkspor Dortmund'da görev yapan 21 yaşındaki futbolcunun hafta içinde kırmızı-lacivertli kulüple sözleşme imzalayacağı öğrenildi. Geçen sezon TS Dortmund formasıyla 31 maçta 11 gol, 11 asistlik performans sergileyen Koray, bu sezon 8 karşılaşmada 1 kez rakip fileleri sarstı. Koray, 3 kez U19 Milli Takımımız'da oynadı. İzmir temsilcisinin ara transfer döneminde Efeler 09 SFK'dan kadrosuna kattığı forvet arkası Uğur Çetinkaya'nın transferinin de hafta içinde açıklanması bekleniyor.