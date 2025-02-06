Altınordu’dan forvet takviyesi!

TFF 2. Lig ekiplerinden Altınordu, devre arası transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Dusseldorf'dan Selahattin Çankırlı ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladı.

Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi'nde A Takım Sportif Direktörü Murat Korkmaz'ın da hazır bulunduğu imza töreninde 24 yaşındaki golcü oyuncu kendisini Altınordu'ya bağlayan sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan Korkmaz, yeni transferleri Çankırlı'yı uzun zamandır takip ettiklerini belirterek, "Ara transfer çalışmaları kapsamında Fortuna Dusseldorf'dan Selahattin Çankırlı'yı bugün kadromuza dahil ettik. Uzun süredir bizim izlediğimiz oyunculardan bir tanesiydi. Selahattin'i uzun vadeli kadromuza dahil ettiğimiz için mutluyum. Takımımıza katkı sağlayacağına inanıyoruz ve ona güveniyoruz. Bir teşekkür de Fortuna Dusseldorf Kulübü'ne etmek istiyorum. Onlar da sözleşmesi devam ederken bu transferde kolaylık sağladılar" dedi.

Altınordu'nun yeni transferi Selahattin Çankırlı'da "Burada olduğum için mutluyum ve gururluyum. Bana bu şansı veren herkese teşekkür ediyorum. Altınordu'yu layık olduğu yere taşımak için çok çalışacağım. Böylesine muhteşem bir tesise sahip bu kulüp daha fazlasını hak ediyor" diye konuştu.