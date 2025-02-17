Altınordu’da keyifler yerinde

Ersan Parlatan yönetimindeki ilk maçında Kepezspor ile golsüz berabere kalan Altınordu, sonraki hafta deplasmanda Isparta 32 Spor ile berabere kalmıştı. Nesine TFF 2. Lig'de yoğun maç trafiğinin başladığı haftada geçen hafta sahasında Kırklarelispor'u , geçen hafta içinde 24 Erzincanspor'u mağlup eden Altınordu; Pazar günü de 2-0 geriye düştüğü maçta Sincan Belediyespor'u 3-2 mağlup ederek zirve yarışının ortağı olduğunu gösterdi.

İzmir ekibi, aldığı bu galibiyetle lider Sarıyer ile puan farkını 9'a düşürdü.

ERSAN PARLATAN'DAN FUTBOLCULARINA TEBRİK

Öte yandan Altınordulu futbolcular, Ankaraspor ile oynanan maçta almış oldukları galibiyeti 24 Erzincanspor maçında sakatlanan takım arkadaşları Furkan Yöntem'e armağan etti. Maç öncesindeki seremoniye Furkan Yöntem'in forması ile çıkan futbolcular, attıkları golden sonra Furkan Yöntem forması açtılar.

Maçın bitiminde saha içinde büyük coşku yaşayan futbolcular, toplu bir şekilde galibiyet pozu verdi.

Altınordu Teknik Direktörü Ersan Parlatan, alınan galibiyetten dolayı futbolcularını kutlarken, "Yoğun maç trafiğinden oynadığımız üç maçı da kazandınız. Sizleri tebrik ediyorum. Ligde her maçın zor olduğunu söylemiştim. Her maçımız çok zor geçecek. Sahada; isteyen arzulayan mücadele eden maçı kazanacak. Ankaraspor maçında da pes etmediniz ve galibiyetle ayrıldınız. Ben sizlere inanıyorum. Maç maç düşünüp ligin sonuna kadar zirve yarışını kovalayacağız" şeklinde konuştu.