NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta üst üste deplasmanda oynadığı 2 karşılaşmada Kastamonuspor'a 2-0, 1461 Trabzon'a ise 1-0 yenilerek 5'inci sıraya gerileyen Altınordu'da yönetimin teknik direktör Ersan Parlatan'a güvenoyu verdiği öğrenildi. İzmir temsilcisinde maç başına 2 puan ortalaması yakalayan genç çalıştırıcı Olcay Şahan'ın yerine 19'uncu haftada göreve gelen ve 12 karşılaşmada 1.5 puan ortalaması yakalayan Ersan Parlatan'ın görevinin başında olduğu vurgulandı. Kırmızı-lacivertlilerde başkan Seyit Mehmet Özkan'ın 47 yaşındaki gurbetçi teknik adamla yolları ayırmayı düşünmediği ifade edildi. Ligde kalan 4 haftada bir an önce ilk 6'yı garantileyip Play-Off'tan 1'inci Lig'e çıkmayı hedefleyen Altınordu'nun sezonu teknik patron Ersan Parlatan ile tamamlaması bekleniyor.