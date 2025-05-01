Altınordu’nun şansı tutmuyor

NESİNE 2'nci Lig Beyaz Grup'ta son haftayı Afyon'un ligden çekilmesi nedeniyle 3-0 hükmen galibiyetle geçirecek Altınordu, ilk 6'da yer alan takımlarla oynadığı maçlarda sınıfı geçemedi. Grubu 5'inci bitiren ve Play-Off 1'inci Tur'da 4'üncü sıradaki Adana 01'le eşleşen İzmir ekibi, kendisiyle birlikte ilk 6 sırayı alan 5 rakibiyle oynadığı 10 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Evinde 1-1 berabere kaldığı lider Sarıyer'e gurbette 3-0 yenilen Altınordu, Batman'da 2-1 yenildiği Batman Petrol'le 0-0 berabere kaldı. Ligde 3'üncü sıradaki Kastamonu'yu İzmir'de tek golle yenen kırmızı-lacivertliler, gurbette rakibine 2-0 yenildi. Altınordu, Play-Off 1'inci Tur'daki rakibi Adana 01'i dış sahada 2-0 yenip, evindeki maçtan 2-0 yenik ayrıldı. İzmir ekibi sadece deplasmanda 3-1 yenip evinde 1-1 berabere kaldığı Beykoz Anadoluspor'a karşı üstünlük kurdu.