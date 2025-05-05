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Altınordu’nun kozu golcü Hüseyin Bulut

HABER MERKEZİ

Giriş Tarihi: Gazete

Altınordu’nun kozu golcü Hüseyin Bulut

İKINCI Lig Beyaz Grup'ta Play-Off 1. Tur mücadelesinde 8 Mayıs Perşembe günü Adana 01 FK'ya konuk olacağa maça hazırlanan Altınordu'nun kozu, takımın en skorer ismi konumundaki Hüseyin Bulut olacak. Kırmızı-lacivertli formayla 13 kez rakip fileleri sarsan gurbetçi futbolcu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak karşılaşmada takımının turu geçmesi için mücadele verecek.

YİNE ONBİRDE OYNAYACAK

Sezon başında transfer edilen 26 yaşındaki Hüseyin, sol kanat olmasına rağmen attığı gollerle İzmir temsilcisinin ilk 6'ya kalmasında önemli pay sahibi oldu. Teknik Direktör Namet Ateş'in kritik 90 dakikada Hüseyin'i yine ilk 11'de görevlendireceği belirtildi. Normal sezonda Adana ekibiyle oynanan 2 karşılaşmada suskun kalan Hüseyin Bulut bu kez gol sevinci yaşayarak takımını galibiyete taşımak istiyor.

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