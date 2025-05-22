Haydi Altınordu

Nesine 2'nci Lig Play-Off yarı finaline adını yazdıran Altınordu bugün serinin ilk maçında evinde Batman Petrolspor'u konuk edecek. Torbalı Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Mert Erdemoğlu düdük çalacak. Müsabakanın rövanşı ise 26 Mayıs Pazartesi günü Batman'da oynayacak. Yarı finali geçecek takım finalde 1'inci Lig'e yükselmek adına Vanspor FK-Elazığspor eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.

AVANTAJ PEŞİNDE OLACAK

Altınordu Teknik Direktörü Namet Ateş evlerindeki ilk randevuyu avantajlı bir skorla tamamlamak istediklerini dile getirdi. Ligi 2'nci sırada bitirip direkt grup finaline kalan rakibi Batman Petrolspor'un 19 gündür maç yapmadığını ve dinlenmiş olarak sahaya çıkacağını belirten deneyimli çalıştırıcı Ateş, "Bizim eksiklerimiz var ama bu bahane olamaz. Rakibimiz de dinç bir şekilde sahada olacaktır. İlk karşılaşmayı avantajlı geçip finale adımızı yazdırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı. Altınordu, Play-Off serisinde Adana 01 FK ve Kastamonuspor'u elemeyi başardı.

ŞANSI TUTMUYOR

ALTINORDU'NUN bugün yarı finalde karşılaşacağı rakibine karşı şansı tutmuyor. İzmir ekibi, Batman Petrolspor'la daha önce oynadığı 6 karşılaşmada sadece 1 galibiyet aldı. Kırmızı-lacivertliler bu süreçte rakibini 1 kez yenerken, sahadan 2 kez mağlubiyetle ayrıldı, 3 maç ise beraberlikle tamamlandı. Altınordu geride kalan normal sezonda rakibine diş geçiremezken, sadece 1 puan çıkarabildi.