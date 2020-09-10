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Haberler Başakşehir Nacer Chadli, Medipol Başakşehir yolunda

, yolunda

, Fas asıllı Belçikalı sol kanat oyuncusu ile imza aşamasına geldi.

Nacer Chadli, Medipol Başakşehir yolunda

10.09.2020, 09:34

Oyuncunun menajeriyle anlaşma sağlayan Medipol Başakşehir yönetimi, futbolcunun kulübü Monaco ile de bonservis konusunda anlaştı. Chadli'nin kısa süre içerisinde İstanbul'a gelerek sağlık kontrollerinden geçtikten sonra resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Nacer Chadli, geçen sezon Belçika Jupiler Pro Lig ekiplerinden Anderlecht'te kiralık olarak forma giyerken, çıktığı 17 lig maçında 8 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

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