Başakşehir’e zor grup

Takımlar düzeyinde dünyanın en önemli organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde grup kura çekimi dün yapıldı. İsviçre devlet televizyonu RTS'nin Cenevre stüdyolarında gerçekleştirilen kura çekiminde tek temsilcimiz Medipol Başakşehir'in rakipleri de belli oldu. Tarihinde ilk kez devler arenasında boy gösterecek olan turuncu-lacivertliler, 4. torbadan kuraya katıldı.

FİNAL İSTANBUL'DA OYNANACAK

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda yer alacak olan İstanbul Başakşehir'in rakipleri Paris Saint- Germain, Manchester United ve RB Leipzig oldu. Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları 20 Ekim'de başlayacak, 9 Aralık'ta sona erecek. Turnuvanın finali 29 Mayıs'ta İstanbul'da Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.