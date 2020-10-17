Büyük kapışma

Süper Lig'de haftanın en kritik maçlarından biri bugün Trabzon'da. Trabzonspor ile Başakşehir, Medical Park Stadı'nda kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. 5 puanı bulunan Karadeniz ekibi, zorlu mücadeleden galibiyetle ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. Henüz galibiyetle tanışamayan İstanbul ekibi ise ilk galibiyetini almaya çalışacak. 2007-2008 sezonunda, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile başlayan rekabette bugüne dek oynanan 24 maçın 9'unda Trabzonspor, 7'sinde Medipol Başakşehir galip geldi, 8 müsabakada da taraflar sahadan beraberlikle ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu maçlarda 39 gol atarken, kalesinde 29 gol gördü.



BİR POZİTİF VAKA

TRABZONSPOR Kulübü, dün bir futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Açıklamada, "Rutin olarak uyguladığımız KOVID- 19 testleri yapılmış, bir oyuncumuzda pozitif vakaya rastlanmıştır. Oyuncumuzun tedavisi sürmektedir" denildi. Karadeniz ekibinde kırmızı kart cezalısı Flavio ile sakatlığı bulunan Abdulkadir Parmak bugün forma giyemeyecek. Başakşehir'de ise Azubuike ve Chadli'nin sakatlıkları ise devam ediyor.