Başakşehir kötü başladı

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında tarihinde ilk kez bu arenada boy gösteren Medipol Başakşehir, Almanya deplasmanında Leipzig'e mağlup oldu: 2-0. 6. dakikada Nkunku'nun sağdan kullandığı korner atışında Upamecano iyi yükselip kafayı vurdu ancak kaleci Mert uzanarak topu tokatladı ve gole engel oldu. 16'da Kampl'ın savunma arkasına gönderdiği yüksek topa hareketlenen Angelino, ceza sahasına girer girmez önce düzeltti, ardından sert bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-0. 20'de Epureanu'dan kaptığı topla hareketlenen Poulsen, Nkunku'yu gördü. Bu futbolcu bekletmeden ceza sahası içindeki Angelino'yu gördü. Angelino farkı 2'ye çıkardı: 2-0. 31'de sol kanatta topla buluşan Visca 2 rakibinden sıyrılıp ceza sahası önüne geldi ve çok sert bir şut çıkardı, Gulacsi gole izin vermedi.

ÇABALAR GOL İÇİN YETMEDİ

85'te Visca'nın pasıyla sol kanattan bindiren Bolingoli ceza sahası içine ortaladı. Bu noktada kaleci Gulacsi topa sahip olarak tehlikeye engel oldu. 87'de ceza sahası dışında topla buluşan Aleksic şansını uzaktan denedi. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Gulacsi geçit vermedi. Maç 2-0 sona erdi.



BURUK'TAN TEK DEĞİŞİKLİK

MEDİPOL Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, son oynanan Trabzonspor müsabakasına göre kadroda tek değişiklik yaparak Leipzig karşısına çıktı. Başarılı hoca, 2-0 kazandıkları Trabzon maçında ilk 11'de oynayan Demba Ba'nın yerine Alman ekibi önünde forvette Enzo Crivelli'yi sahaya sürdü. Öte yandan turuncu-lacivertlilerde üç eksik vardı. İstanbul temsilcisinde Hasan Ali Kaldırım, Nacer Chadli ve Uğur Uçar sakatlıkları nedeniyle Almanya deplasmanına götürülmedi.



MEHMET TOPAL'DAN BİR REKOR DAHA

GALATASARAY, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir'de şampiyonluk kazanarak Türkiye'de 3 farklı takımla şampiyon olan ilk futbolcu olarak tarihe adını yazdıran Mehmet Topal, Şampiyonlar Ligi'nde de bir rekor kırdı. Daha önce Galatasaray ve İspanya La Liga ekiplerinden Valencia ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren 34 yaşındaki futbolcu, bugün Medipol Başakşehir'in RB Leipzig ile oynadığı Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında da süre alarak 10 yıllık dilimler 2000, 2010 ve 2020'li yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde mücadaleye çıkan ilk Türk futbolcu olmayı başararak tarihe geçti.