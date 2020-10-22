Başakşehir’de Buruk üzüntülü

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk hafta karşılaşmasında Almanya temsilcisi Leipzig'e deplasmanda 2-0 yenilen Medipol Başakşehir'de büyük üzüntü yaşanıyor. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmaya gol pozisyonu ile başladıklarını ancak bunu değerlendiremediklerini belirterek, "İlk yarıda 3 net gol pozisyonu bulduk. Devam eden süreçte ve 2. yarıda oyuna üstünlüğümüzü koyduk. Oyunun genelinde daha üstündük. Rakibimiz öndeki oyuncularıyla pozisyon buldular, daha çok 2. yarı oyunu bize bıraktılar. Alışık olduğumuz Leipzig değildi ama karşısında oyunu kabul ettiren bir Başakşehir takımı vardı. Kazanabileceğimiz bir maçı kaybettik, üzgünüz" dedi.