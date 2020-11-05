Başakşehir’den tarihi zafer

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında Medipol Başakşehir, sahasında İngiliz ekibi Manchester United'ı 2-1 mağlup etti. 13'te Visca'nın pasında Demba Ba, karşı karşıya topu ağlara yolladı: 1-0. 40'ta Deniz Türüç sol kanatta Mata'dan kaptığı topla sol taraftan çizgiye inerek içeri ortasını yaptı. Ceza yayı üzerinde Demba Ba arkaya indirdi. Arka direkte sağ çaprazında Visca'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağara gönderdi: 2-0. 43'te sol taraftan Shaw'un ortasında Martial'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-1.



İKİNCİ YARI GOL SESİ GELMEDİ

56'da ceza yayı önünden Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Mert oyun alanına çeldi. 81'de Gulbrandsen'in yaptığı vuruşta savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi. 90+2'de Shaw'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda Mehmet Topal'ın ters vuruşunda Epureanu, topu çizgiden çıkararak kornere gönderdi. Maç 2-1 sona erdi.



OKAN BURUK'TAN İKİ DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü haftasında Manchester United'ı konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Paris Saint-Germain (PSG) maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı. Okan Buruk, PSG'ye 2-0 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Mehmet Topal'ın yerine Danijel Aleksic'e, sakatlığı bulunan Enzo Crivelli'nin yerine de Demba Ba'ya ilk 11'de şans verdi. Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Aleksic, Deniz Türüç ve Demba Ba'dan oluşturdu.



CRİVELLİ VE MAHMUT KADRODA YOK

Turuncu-lacivertli ekipte, geçen hafta sonu ligde oynanan İttifak Holding Konyaspor karşılaşmasında sakatlanan Enzo Crivelli ile sakatlığı süren Mahmut Tekdemir kadroda yer almadı. Takımla antrenmanlara başlayan ancak henüz hazır olmayan Nacer Chadli, Okechukwu Azubuike ve Uğur Uçar da kadroda yer almayan diğer isimler oldu. İstanbul ekibinde bir diğer eksik ise uzun süre sahalardan uzak kalacak olan Junior Caiçara.