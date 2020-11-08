Başakşehir seri istiyor

Süper Lig'in iddialı ekibi Medipol Başakşehir, bugün sahasında Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak olan karşılaşmayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek. Üst üste oynadığı son üç karşılaşmasını da kazanan ve hafta içinde Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz devi Manchester United'ı mağlup etmeyi başaran İstanbul ekibi, Başkent temsilcisi önünde seriye devam etmeyi hedefliyor.

CRİVELLİ VE MAHMUT BELİRSİZ

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlığı süren Caiçara bugün forma giyemeyecek. Enzo Crivelli ve Mahmut Tekdemir'in durumu ise maç saati netlik kazanacak. Konuk G.Birliği'nde ise henüz iyileşmeyen Sio ve Salih Uçan kadroda yer alamayacak. Başakşehir'in ligde 10 puanı bulunurken, G.Birliği ise 5 puanla 18. basamakta yer alıyor.