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Son şansı Leipzig

M.United’a yenilen ’in Avrupa için rakibini yenmesi gerek

Son şansı Leipzig
Giriş Tarihi: 26.11.2020

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda deplasmanda İngiliz ekibi Manchester United'a 4-1 yenilen Medipol Başakşehir, yenilgiye rağmen Avrupa şansını elinde tutuyor. Grupta 4 maçın 3'ünü kaybeden ve 3 puanla son sırada yer alan turunculacivertliler, son iki maçını 6'şar puana sahip Leipzig ve PSG ile oynayacak. İstanbul ekibi Avrupa şansını sürdürmek için 2 Aralık Çarşamba günü sahasında karşılaşacağı Alman ekibi Leipzig'i yenmek zorunda. Aynı gün oynanacak M.United-PSG arasındaki karşılaşmadan çıkacak sonuç da önem kazandı.

BURUK İNANÇLI
Başakşehir 8 Aralık'ta karşılaşacağı PSG'yi de yenmesi halinde yoluna devam etme fırsatını yakalayabilecek. M.United'a kaybettikleri için üzgün olduklarını söyleyen teknik direktör Okan Buruk, "Gruptaki şansımız devam ediyor. Üzerimizdeki iki takımın 6'şar puanı var. Bu iki takımla da maç yapacağız. Şansımızın devam ettiğini düşünüyoruz" dedi.

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