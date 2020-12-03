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yıkıldı

Başakşehir yıkıldı
Giriş Tarihi: 3.12.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Başakşehir, nefesleri kesen maçta Alman ekibi Leipzig'e teslim oldu ve Devler Ligi'ne veda etti: 3-4. 26'da Sabitzer'in ceza sahası dışından çektiği sert şut, önce Skrtel'e ardından da Poulsen'e çarparak ağlara gitti: 0-1. 43'te Forsberg'in yerden pasında Mukiele'nin şutu kaleci Mert'in sağından filelerle buluştu: 0-2. 45+3'te Visca'nın paslaşarak kullandığı korner atışında İrfan Can'ın ceza yayı üzerinden çektiği sert şutta meşin yuvarlak ağlara gitti:

1-2. SÖRLOTH SKORU BELİRLEDİ
66'da ceza sahası içinde topla buluşan Olmo, Ponck'tan sıyrılarak şutunu çekti ve topu filelere gönderdi: 1-3. 72'de Demba Ba'dan pası alan İrfan Can'ın ceza sahası dışından yaptığı sert plase şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-3. 86'da Başakşehir'in kazandığı serbest vuruşta İrfan Can'ın vuruşu filelerle buluştu: 3-3. 90+2'de Sabitzer'in pasında topla buluşan Sörloth şık bir vuruşla skoru belirledi: 3-4.

BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Leipzig'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Manchester United maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı. Okan Buruk, Manchester United'a 4-1 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Chadli'nin yerine de Gulbrandsen'e ilk 11'de şans verdi. Epureanu'nun yerine Ponck, Chad

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