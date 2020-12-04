Milli ara dönüşü son şampiyon Başakşehir'i evinde 3-2 ile yıkan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini 15 yıl sonra Kadıköy'de kazanarak yükselişini sürdürmüştü. Ezeli rakibine 4 gol atan ve 10 kişi kalmasına rağmen yürekli mücadelesiyle 3 puanı kapan siyah-beyazlılar, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Kara Kartal, 19.30'da ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.
İŞTE BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA 11'LER
BEŞİKTAŞ: UTKU, ROSIER, MONTERO, WELINTON, RIDVAN, DORUKHAN, ATIBA, MENSAH, GHEZZAL, N'KOUDOU, ABOUBAKAR
KASIMPAŞA MUHTEMEL: RAMAZAN, HADERGJONAJ, SADIKU, BRECKA, HADDADI, TIRPAN, HAJRADINOVIC, KOOMSON, ALAN, VARGA, HODZIC
Beşiktaş-Kasımpaşa I CANLI ANLATIM haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.