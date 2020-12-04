Haberler Başakşehir Beşiktaş-Kasımpaşa I CANLI ANLATIM

Süper Lig'de 11. haftanın açılış maçında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe'yi, 9. haftada ise Başakşehir'i mağlup ederek moral depolayan Kara Kartal, Kasımpaşa'yı yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçı öncesi tüm bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri....

04.12.2020, 18:43