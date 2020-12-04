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Haberler Başakşehir Beşiktaş-Kasımpaşa I CANLI ANLATIM

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'de 11. haftanın açılış maçında sahasında 'yı konuk ediyor. Geçtiğimiz hafta 'yi, 9. haftada ise Başakşehir'i mağlup ederek moral depolayan , Kasımpaşa'yı yenerek çıkışını sürdürmek istiyor. İşte Beşiktaş - Kasımpaşa maçı öncesi tüm bilgiler ve iki takımın muhtemel 11'leri....

Beşiktaş-Kasımpaşa I CANLI ANLATIM

04.12.2020, 18:43

Milli ara dönüşü son şampiyon Başakşehir'i evinde 3-2 ile yıkan Beşiktaş, Fenerbahçe derbisini 15 yıl sonra Kadıköy'de kazanarak yükselişini sürdürmüştü. Ezeli rakibine 4 gol atan ve 10 kişi kalmasına rağmen yürekli mücadelesiyle 3 puanı kapan siyah-beyazlılar, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Kara Kartal, 19.30'da ligin güçlü ekiplerinden Kasımpaşa'yı Vodafone Park'ta konuk ediyor. Zorlu mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

İŞTE BEŞİKTAŞ - KASIMPAŞA 11'LER

BEŞİKTAŞ: UTKU, ROSIER, MONTERO, WELINTON, RIDVAN, DORUKHAN, ATIBA, MENSAH, GHEZZAL, N'KOUDOU, ABOUBAKAR

KASIMPAŞA MUHTEMEL: RAMAZAN, HADERGJONAJ, SADIKU, BRECKA, HADDADI, TIRPAN, HAJRADINOVIC, KOOMSON, ALAN, VARGA, HODZIC

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