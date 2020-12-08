Başakşehir maçında hakemden ırkçı sözler! Başakşehir sahadan çekildi

Şampiyonlar Ligi maçında, Başakşehirli futbolcular, Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldığı gerekçesiyle sahayı terk etti.

Başakşehir sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kırmızı kart, Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette." ifadeleri kullanıldı.

Daha sonra yapılan paylaşımda, "Tüm futbolcular soyunma odasına yöneldi. Oyuna 10 dakika ara veriliyor." açıklaması yapıldı.

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Başakşehir'den yapılan açıklamada, "Yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya ırkçılık yapıldı ancak Webo oyundan atıldı. Oyun bir süredir durmuş vaziyette." ifadeleri kullanıldı.

"MAÇ DEVAM EDECEK, 4. HAKEM OLMAYACAK"

Irkçılık nedeniyle yarım kalan maçın akıbetiyle ilgili konuşan Medipol Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, "4. hakem, orta hakeme bu zenciyi atacaksın diyor. Daha sonra biz de bunu duyuyoruz ve maça devam etmeme kararı aldık. UEFA, ırkçı hakemi görevden aldı. Ya bir hakem gelecek ya da 4. hakemsiz devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

G.SARAY, F.BAHÇE VE BEŞİKTAŞ VE TRABZONSPOR'DAN BAŞAKŞEHİR'E DESTEK

Başakşehirli yardımcı antrenör Pierre Webo'ya yapılan ırkçı saldırının ardından Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'dan ''ırkçılığa hayır'' paylaşımlarını yaptı.





